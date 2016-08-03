Экологи начали работу по восстановлению популяции морских птиц на юге китайского острова Хайнань

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

Эту непростую задачу взяло на себя Общество по защите океанической среды "Голубая лента" - некоммерческая экологическая организация, основанная в 2007 году. Перед началом проекта специалисты посетили традиционные места обитания чаек и крачек в КНР и посовещались с местными экспертами.

К настоящему моменту в питомник города Санья доставили 44 молодых крачек из Циндао (восточная провинция Шаньдун). Все птицы были искусственно выведены в инкубаторе из яиц, собранных экологами из брошенных гнезд или выкупленных в ресторанах, где из них намеревались приготовить блюда местной кухни. По словам главы Ассоциации защиты дикой природы города Циндао Чжан Шипина, крачки были выбраны потому, что легче привыкают к содержанию в неволе, чем чайки.

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Хайнаньские специалисты намерены одомашнить птиц, прежде чем выпускать их в дикую природу. Таким образом крачки всегда смогут вернуться в питомник, чтобы получить дополнительное питание или иную помощь.

Чайки и крачки обитали на юге острова Хайнань до 70-х годов прошлого столетия, после чего исчезли из-за проблем с состоянием окружающей среды.