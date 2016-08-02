В очаге сибирской язвы на Ямале погибли более двух тысяч северных оленей

Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Привиты все 4,5 тыс. выживших оленей, находившихся в очаге заражения. Сейчас в районе продолжается вакцинация животных из районов, граничащих с зоной риска, здесь вакцинированы около 9 тыс. оленей. Всего планируется привить 41 тыс. животных.

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На карантинную территорию завезено 1,5 тонны дезинфицирующих средств, еще 4 тонны будут доставлены в ближайшее время.

Поголовье оленей в Ямальском районе превышает 254 тыс. голов, из них 159 тыс. - это олени, принадлежащие сельскохозяйственным предприятиям, более 93 тыс. - частные.