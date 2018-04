Одни из последних мамонтов на Земле вымерли из-за нехватки питьевой воды – ученые

Около пяти тысяч лет назад одна из последних колоний шерстистого мамонта, которая обитала на острове Святого Павла близ Аляски, вымерла из-за потепления климата и нехватки воды. Об этом идет речь в исследовании американских палеонтологов, со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences пишет Русская служба ВВС.

Ученые поясняют, что большая часть мамонтов мира вымерла около 10,5 тысяч лет назад, однако колония на острове святого Павла продержалась еще 5 тысяч лет.

"Мы знаем, что современному слону нужно от 70 до 200 литров воды в день. Мы предположили, что мамонтам было нужно столько же. [Такими темпами] источник воды мог довольно быстро иссякнуть", - говорит руководитель исследования, профессор Пенсильванского университета Расселл Грэм.

Как полагают исследователи, история мамонтов с острова Святого Павла показывает, что угрожает эндемичным животным на небольших клочках суши и в наши дни при изменении климата.

Последней по времени популяцией мамонтов, исчезнувших с лица Земли, были хоботные острова Врангеля, ныне административно относящегося к российской Чукотке: там они вымерли около 4 тысяч лет назад.

Относительно причин вымирания мамонтов палеонтологи выдвигали массу гипотез: от изменения климата до уничтожения хищниками и человеком. В малых изолированных популяциях опасность также могли представлять генетические заболевания, проявлявшиеся в связи с близкородственным скрещиванием.