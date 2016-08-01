На Львовщине представитель передвижного цирка может оказаться в суде за содержание краснокнижных животных

Как сообщают в пресс-службе Львовского городского совета, 17 июня этого года управление экологии и благоустройства ЛГС совместно с общественным активистом Орестом Залипским (ГО "ЕкоZахист") выявили факты неправомерного удержания и использования в коммерческих целях краснокнижных животных. Речь идет о розовом пеликане и буромго медведе, которые являются краснокнижными видами и охраняются законами Украины "О Красной книге Украины", "О защите животных от жестокого обращения", "Об охране окружающей природной среды".

Сообщается, что животные были в передвижном цирке, который на тот момент был размещен на ул. Зеленой, 147 в Львове.

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Факт противоправного содержания животных подтвержден Государственной экологической инспекцией во Львовской области, которым, по результатам проверки в пределах полномочий, предусмотренных ст. 255 КУаАП, на ответственное лицо передвижного цирка "Гастроли цирка-шапито "Кураж" составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 90, ч. 3 88-1 КУаАП, и готовятся материалы в суд для рассмотрения дел об административных правонарушениях по поводу дальнейшей конфискации объектов животного мира.

Как сообщал УНИАН, с середины июля во Львове запретили размещение на территории города передвижных и других мобильных цирков.