Reuters показало удивительные снимки колибри из колумбийского заповедника (фоторепортаж)

Фотографы Reuters сделали удивительные снимки этих маленьких птиц.

Ферма "El Paraiso de los Colibries" была создана группой энтузиастов около 10 лет назад и функционирует благодаря пожертвованиям.

На территории заповедника можно встретить около 30 видов колибри, которые живут здесь постоянно. Еще около 100 различных видов птиц прилетают сюда в качестве "гостей".

Отметим, колибри являются одними из самых маленьких птиц в мире, живут они в большей части западных стран Южной Америки. Отличаются от других птиц длинным тонким клювом, а также большой частотой взмахов крыльев в полете - они буквально зависают над цветками, когда пьют нектар. Кроме того, это единственный в мире птица, способная летать назад.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Австралии обнаружили крайне редкого белого воробья.