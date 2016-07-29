Австралийские зоологи научили коал переходить дорогу по правилам

Исследователи изучили поведение 72 коал, живущих поблизости от переходов, которые власти штата оборудовали в 2010-2013 годах, передает Би-би-си. Это первое исследование по изучению эффективности переходов, ставших частью проекта стоимостью $20 млн по предотвращению гибели на дорогах этих животных.

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"Я довольно скептически относился к возможности научить коал пользоваться переходами", - говорит профессор Дэррил Джонс, специалист по поведенческой экологии Университета Гриффита в Брисбене.

"Должен признаться, я думал, что коалы - довольно тупые животные, - говорит ученый. - Но на самом деле это не так. Они способны легко приспосабливаться к новому. Ни одна коала во всей эволюционной истории вида никогда не проходила по специально проложенной для нее дорожке по подземному переходу, но буквально за пару месяцев - гораздо быстрее, чем кто бы то ни было мог предположить, - они усвоили это новое для себя умение".

В ходе исследования применялись самые разные методы наблюдения за коалами: камеры, ошейники с GPS и новейшие беспроводные опознавательные элементы, которые взаимодействовали с установленными на входе и выходе каждого перехода приборами.

"Это исследование окажется очень важным в подтверждении того, что коалы на самом деле пользуются построенными для них переходами", - говорит профессор Джонс.

Переходы и непреодолимые для диких животных заграждения были установлены в тех местах, где особенно часто происходили столкновения животных с автомобилями.

И хотя автострады с оживленным движением по-прежнему представляют собой угрозу для коал, смертельные случаи, по словам профессора Джонса, удалось практически полностью свести на нет.

В штатах Квинсленд, Новый Южный Уэльс и в Австралийской столичной территории коалы внесены в Красную книгу и находятся под защитой национального закона об охране природы. В 2010 году власти штата Квинсленд опубликовали специальный доклад о популяции коал, по данным которого за 10 лет их численность в районе Брисбена сократилась на 68%. "Это чудовищное сокращение, - говорит профессор Джоунс. - Если оно продолжится, то очень скоро коалы окончательно вымрут".

Хотя главное место обитания коал - деревья, они нередко передвигаются по земле в поисках новых деревьев, еды, воды и партнеров для спаривания. Большая часть такого движения приходится на ночные часы, и автомобильные дороги - главная угроза для жизни этих животных.

Чтобы снизить смертность среди коал, власти штата стали строить специальные заграждения. И хотя они преграждают коалам путь к дороге, профессор Джонс считает, что это не выход. "Коалы должны иметь возможность передвигаться от места к месту. Если их изолировать в замкнутой среде, шансы на выживание у них значительно снижаются", - говорит он.

Профессор Джонс и его сотрудники были привлечены для поиска недорогого и эффективного решения проблемы. Вместо того чтобы строить новые мосты, они решили слегка модифицировать уже существующие и проходящие под шоссейными дорогами водоспуски. В них были пристроены специальные мостки, которые позволяют коалам не попадать в воду.

Для проверки эффективности нового метода исследователи отловили и пометили коал по обеим сторонам переходов вдоль дороги между городами Брисбен и Голд-Кост.

За полтора года ученые зафиксировали 130 случаев использования коалами оборудованных для них переходов. В то же время воспользовались ими всего 21% помеченных коал.

Камеры зафиксировали также ряд случаев, когда переходами пользовались и другие животные: ехидны, вараны, опоссумы и кенгуру.

"При переходе коалы пользовались многими разными приемами", - говорит профессор Сиднейского университета Мэтью Кроутер. Сам он участия в исследовании не принимал, но считает его результаты очень важными.

"Чаще всего ученые измеряют лишь изменения в популяции по ту или иную сторону дороги. В данном же случае они изучали поведение отдельных коал", - говорит он.

Самой большой угрозой для коал профессор Кроутер считает утрату ими среды обитания, и дороги этому немало способствуют, образуя "поля смерти" между различными местами жизни животных.

Кроутер считает, что экодуки - хороший способ сократить смертность коал и других животных, но необходимо постоянное наблюдение, чтобы убедиться, что они действуют.

Хотя профессор Кроутер и считает интересным то, что коалы научились пользоваться дорожной инфраструктурой, он отмечает, что сообразительность этих животных часто недооценивается.

Несмотря на плохое зрение, напоминает ученый, у коал прекрасный слух, отличное обоняние и способность ориентироваться в пространстве.