В венесуэльском зоопарке около 50 животных погибли от голода

08:24, 28 июля 2016
Спасение видов
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За последние полгода в зоопарке Карикуао в венесуэльской столице Каракасе от голода умерли около 50 животных.

REUTERS

Об этом сообщила глава профсоюза работников зоопарков Марлен Сифонтес, передает Би-би-си. По ее словам, некоторые животные перед смертью провели две недели без еды. Из-за нехватки мяса в рацион львов и тигров добавляли манго и тыкву.

Венесуэльские власти отрицают, что животные умерли от голода.

В других городах страны зоопарки находятся в еще более критической ситуации, пишут СМИ. Сотрудники вынуждены просить у местных предпринимателей мясо и фрукты для животных.

REUTERS

Венесуэла находится в состоянии тяжелого экономического кризиса, вызванного падением цен на нефть. Оппозиция считает, что причина кризиса также заключается в неумелой экономической политике правительства.

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В стране не хватает многих товаров первой необходимости. В начале июля около 500 венесуэльских женщин прорвались через границу в Колумбию, чтобы купить продукты. После этого границу решили открывать регулярно, чтобы граждане Венесуэлы могли купить в соседней стране необходимые товары.

На этой неделе стало известно, что Венесуэла получит полмиллиарда долларов кредита для пополнения запасов товаров первой необходимости. Деньги предоставит Латиноамериканский резервный фонд.

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