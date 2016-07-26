Мор рыбы в Остре: содержание кислорода в воде достаточное для жизнедеятельности водных живых ресурсов

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

"По состоянию на 25 июля по данным инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции Украины в Черниговской области в пробах вод реки Остер (вблизи пгт. Козелец и г. Остер) содержание растворенного кислорода фиксируется на уровне 6-7 мг/дм3, другие гидрохимические показатели находятся в пределах нормируемых, что является достаточным для жизнедеятельности водных живых ресурсов. Содержание растворенного кислорода в воде реки Десна выше и ниже впадения реки Остер фиксируется на уровне 8 мг/дм3, что соответствует установленным нормативам", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в настоящее время наблюдения и кризисный мониторинг продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в начале июля на Черниговщине в реке Остер, которая является левым притоком Десны, была зафиксирована гибель рыбы.

При этом экологи установили, что причиной этого стали природные процессы.