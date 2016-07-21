В Киевском зоопарке родились двое рысят
16:45, 21 июля 2016Спасение видов
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В Киевском зоопарке очередное пополнение – на этот раз там родились двое рысят.
Рысята в Киевском зоопарке / Фото facebook.com/zoo.kiev.ua
Об этом сообщается на странице столичного зоопарка в Facebook.
"Есть ли что-то милее маленьких котят? Разве что маленькие рысята :)) В нашем зоопарковском семействе очередное пополнение! У молодых рысей - папы Кунака и мамы Рики, появилось двое забавных котят. Приходите знакомиться!!!", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, недавно столичные власти презентовали концепцию обновления Киевского зоопарка.
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