В Киевском зоопарке родились двое рысят

Об этом сообщается на странице столичного зоопарка в Facebook.

"Есть ли что-то милее маленьких котят? Разве что маленькие рысята :)) В нашем зоопарковском семействе очередное пополнение! У молодых рысей - папы Кунака и мамы Рики, появилось двое забавных котят. Приходите знакомиться!!!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, недавно столичные власти презентовали концепцию обновления Киевского зоопарка.