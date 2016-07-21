Большим белым акулам у берегов Южной Африки грозит вымирание

Об этом говорится в новом исследовании ученых университета Стелленбоша (Западный Кейп), передает ТАСС.

По данным доклада, подготовленного биологом Сарой Андреотти, у южноафриканского побережья осталось всего 350-520 особей этого хищника - наполовину меньше, чем предполагали ученые.

Андреотти около шести лет наблюдала за большими белыми акулами в бухте Хансбаай - главном акульем прибежище в 160 км от Кейптауна.

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"Нынешнее поколение южноафриканских больших белых акул быстро сокращается в числе, может быть, их даже осталось слишком мало, чтобы они выжили как подвид," – отмечает биолог.

Численность популяции больших белых акул у берегов ЮАР сокращается из-за установки на пляжах защитных сетей, призванных спасти пловцов и серфингистов. За последние 30 лет только в районе Дурбана погибли свыше тысячи больших белых акул, запутавшихся в этих сетях. Многих убивают охотники, также наносит ущерб загрязнение океанских вод.

Согласно докладу, у берегов Южной Африки сохранилось всего 333 больших белых акулы, способных к размножению, что существенно меньше 500 - пороговой величины, за которой начинается имбридинг - вырождение из-за близкородственного спаривания.

В свое время ЮАР стала пионером в борьбе за сохранение популяции большой белой акулы, в 1991 году первой в мире объявила этот вид охраняемым, за ней последовали США и Австралия.

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Отмечается, что исчезновение белых акул нанесло бы, помимо прочего, чувствительный удар по туризму в ЮАР, ведь ежегодно множество туристов приезжают в провинцию Западный Кейп специально ради того, чтобы опуститься под воду в металлической клетке и вблизи посмотреть на этих животных.

Морские зоологи полагают, что большие белые акулы обитают в океанах уже 14 миллионов лет. В то же время, по данным ученых, тысячи больших белых акул по-прежнему водятся у берегов Австралии, Канады и восточного побережья США.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выразили опасение, что одной из крупнейших колоний пингвинов в мире угрожает вулкан.