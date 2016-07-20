В заповеднике Павлоградского химического завода родился редкий бизон

Как сообщает gorod.dp.ua, площадь заповедной зоны предприятия превышает 100 гектаров, на которых водятся 150 экзотических животных.

Сообщается, что бизоны существовали в украинских степях еще 35 тысяч лет назад, но были почти полностью искоренены за счет хищнической охоты.

Бизоны обычно не размножаются в неволе, поэтому заповеднику ПХЗ по-настоящему повезло.

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Как рассказала начальник управления охраны труда и экологической безопасности Павлоградского химзавода Татьяна Холоденко, родившийся бизоненок - это уже третье поколение бизонов, родившихся на территории заповедника. Его родители - второе поколение - родились здесь же в 2012 году.

Сейчас маленький бизон, родившийся месяц назад, постоянно бегает за мамой и питается молоком.