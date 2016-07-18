В Великобритании проходит традиционная перепись королевских лебедей (фоторепортаж)
16:26, 18 июля 2016Спасение видов
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В Великобритании проходит традиционная перепись королевских лебедей-шипунов, обитающих на реке Темза.
REUTERS
Эта традиция насчитывает почти 900 лет. В наши дни лебедей подсчитывают ежегодно примерно в одно и то же время – в середине июля.
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Птицам устраивают медосмотр и взвешивание, а молодых лебедей окольцовывают с присвоением личного номера.
Как сообщал УНИАН, ранее в Сингапуре прошел 13-й Международный конгресс выдр.
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