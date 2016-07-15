Из экологического центра под Львовом похитили экзотических птиц

Злоумышленники похитили павлинов, фазанов и декоративных кур, передает zaxid.net. Как сообщили правоохранителям сотрудники центра, кража произошла 13 июля в период между 04:00 и 10:00. С огражденной территории центра было похищено трех павлинов, четырех фазанов, двух декоративных кур, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Правоохранители выясняют все обстоятельства кражи и устанавливают лиц, причастных к ней.

Отметим, что экологический центр создан в Оброшинском дендропарке. Тут содержатся экзотические животные и птицы. Основной специализацией коллекции есть водоплавающие птицы, поскольку для их содержания здесь созданы благоприятные условия.