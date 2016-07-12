В России за неделю отстрелили четырех медведей, которые вышли к людям в поисках еды

За неделю охотоведы отстрелили четырех хищников, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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"В минувшие выходные медведь бросился на группу отдыхающих недалеко от поселка Пиначево. Люди спаслись, перебежав реку Пиначевская по подвесному мосту, и сообщили об инциденте посредством мобильной связи. Через несколько минут зверь был отстрелен сотрудником краевого общества охотников и рыболовов", - говорится в сообщении.

Кроме того, двух хищников убили участники сводной оперативной группы на территории фермерского хозяйства в районе 9-го километра Паратунской трассы в Елизовском районе.

Еще одного медведя застрелили в селе Тиличики Олюторского района.

Сообщается, что с начала года на Камчатке были убиты 11 медведей. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Напомним, в последние 20 лет гималайский медведь стал объектом целенаправленного неконтролируемого истребления охотниками Дальнего Востока РФ.