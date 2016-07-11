Способные терпеть жару лягушки могут пережить серьезные изменения климата - ученые

Подробнее с исследованиями можно ознакомиться в научном журнале Ecology Letters, сообщает "Газета.Ru".

В ходе исследования ученые обратили внимание на влияние патогенного гриба Batrachochytrium dendrobatidis, являющегося губительным для жизнедеятельности земноводных по всему миру. При этом гриб растет в относительно прохладных местах и вредит только тем земноводным, которые живут поблизости. А потому те земноводные, которые способны проживать при теплой температуре, избегают его негативного влияния.

Читайте такжеЭстонские волонтеры спасли почти 20 тысяч лягушек

В ходе исследования ученые также изучили микроклимат в шести видах наземного покрова в Коста Рике, измерили температуру тела лягушек, подверженных влиянию этих микроклиматов, просчитали изменения в термически подходящих для них местах обитания на 80 лет вперед.

Ведущий автор исследования Джастин Новаковски утверждает, что наряду с вырубкой лесов будущие климатические изменения могут увеличить количество потерь мест обитания для земноводных в Коста Рике, и, таким образом, те земноводные, которые более всего восприимчивы к увеличению температуры, могут оказаться на грани исчезновения.