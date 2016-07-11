На Херсонщине в низовье Днепра поселили 1,5 млн мальков стерляди

11:50, 11 июля 2016
Спасение видов
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На Херсонщине с 28 июня по 4 июля в низовье Днепра возле осетрового завода поселили почти 1,5 млн мальков стерляди.

e1.ru

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

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"Под наблюдением и контролем специалистов Госэкоинспекции в Херсонской области к низовья реки Днепр возле осетрового завода вселена мальков стерляди общим количеством 1 млн . 457 тыс. 744 шт.", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее экологи установили нерестовые гнезда на Днестре.

Искусственные нерестовые гнезда особенно актуальны в Днестровском водохранилище, потому что здесь весной всегда сильно колеблется уровень воды. Отложенная на мелководье вблизи берега икра, после быстрого падения уровня воды гибнет, что уменьшает популяцию ценных видов рыбы.

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