На Херсонщине в низовье Днепра поселили 1,5 млн мальков стерляди

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Читайте такжеМорских обитателей стало вдвое меньше за последние 45 лет

"Под наблюдением и контролем специалистов Госэкоинспекции в Херсонской области к низовья реки Днепр возле осетрового завода вселена мальков стерляди общим количеством 1 млн . 457 тыс. 744 шт.", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее экологи установили нерестовые гнезда на Днестре.

Искусственные нерестовые гнезда особенно актуальны в Днестровском водохранилище, потому что здесь весной всегда сильно колеблется уровень воды. Отложенная на мелководье вблизи берега икра, после быстрого падения уровня воды гибнет, что уменьшает популяцию ценных видов рыбы.