Одной из крупнейших колоний пингвинов в мире угрожает вулкан

Вулкан Карри активизировался в марте и до сих пор извергает пепел и дым, передает The Guardian.

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В Британской антарктической службе говорят, что последствия извержения вулкана нельзя будет оценить до тех пор, пока туда не отправится экспедиция полярников, которая намечена на декабрь 2016-январь 2017 года.

Ученые считают, что пингвины могут испытывать проблемы с дыханием, в худшем случае - погибнуть. Кроме того, из-за линьки животные не могут покинуть остров, чтобы спастись от негативного воздействия пепла.

Напомним, примерно 60% пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae) может исчезнуть к концу столетия в результате таяния льдов в Антарктике, постоянных дождей и жары в местах гнездования и других последствий изменения климата.