В Сингапуре проходит 13-й Международный конгресс выдр
На этой неделе в Сингапуре проходит 13-й Международный конгресс выдр. Конечно, сами животные не участвуют в форуме, его тема: "Люди и выдры".
Еще в 70-е годы считалось, что в заливе Сингапура из-за загрязнения выдры больше никогда не появятся, сообщает Русская служба BBC.
Однако сегодня там живет целая семья из десяти выдр, которые стали знаменитостями и даже снимались в одной из документальных программ Дэвида Аттенборо.
Как и положено городским выдрам, они не боятся людей, каждый вечер выходят на берег поиграть и с удовольствием позируют перед фотоаппаратами и видеокамерами.
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Единственное, о чем просят зоологи - не кормить выдр, поскольку она сами вполне в состоянии позаботиться о себе.
По словам экологов, наличие выдр свидетельствует о том, что качество воды в заливе заметно улучшилось.
А недавно выдра Отти даже стала официальным талисманом национального природоохранного движения, которое пользуется поддержкой государственных структур.