В Сингапуре проходит 13-й Международный конгресс выдр

Еще в 70-е годы считалось, что в заливе Сингапура из-за загрязнения выдры больше никогда не появятся, сообщает Русская служба BBC.

Однако сегодня там живет целая семья из десяти выдр, которые стали знаменитостями и даже снимались в одной из документальных программ Дэвида Аттенборо.

Как и положено городским выдрам, они не боятся людей, каждый вечер выходят на берег поиграть и с удовольствием позируют перед фотоаппаратами и видеокамерами.

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Единственное, о чем просят зоологи - не кормить выдр, поскольку она сами вполне в состоянии позаботиться о себе.

По словам экологов, наличие выдр свидетельствует о том, что качество воды в заливе заметно улучшилось.

А недавно выдра Отти даже стала официальным талисманом национального природоохранного движения, которое пользуется поддержкой государственных структур.