В аргентинском зоопарке умер последний в стране белый медведь

В заявлении зоопарка говорится, что Артуро умер от болезней, связанных со старостью, передает Русская служба BBC.

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Однако защитники животных из "Гринпис" считают, что смерть белого медведя связана с жизнью в неподходящих для него условиях. По мнению экологов, климат в городе Мендос слишком жаркий для белого медведя. Также природозащитники отмечали, что в бассейне у Артуро нет льда, а вольер в зоопарке для него слишком маленький.

Сообщается, что два года назад более 500 тысяч человек подписали петицию с требованием переселить Артуро на территорию с более холодным климатом. Однако руководство зоопарка и местные власти отказались поддержать эту инициативу, заявив, что Артуро слишком стар для перемены места обитания.

Напомним, в обозримом будущем - на протяжении 30-40 лет, таяние морского льда в Арктике приведет к уменьшению медвежьей популяции на треть.