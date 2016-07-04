Биологи обнаружили паука-птицееда с "особым" ведением ближнего боя

Об этом сообщает National geographic со ссылкой на ZooKeys.

Паука не только отнесли к новому виду, но и выделили в отдельный род. Вид назван в честь известного колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса, а родовое наименование напоминает о местных индейцах канкуамо, культура и язык которых находятся на грани исчезновения.

Семейство Theraphosidae в общей сложности насчитывает более чем 130 родов и 980 видов; отличать их от других пауков помогает, в частности, специфическая особенность анатомии: растущая на брюшке щетина, выполняющая роль защитного механизма. В случае опасности тарантулы срывают волоски и «выстреливают» ими во врага. Они жесткие и покрыты ядом, что причиняет боль нападающему. Пауки рода Avicularia вдобавок выбрасывают струю экскрементов.

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У нового вида паука-птицееда эволюционно выработалась другая стратегия защиты. Вместо того, чтобы метать щетину в сторону врага («тактика дальнего боя»), Kankuamo marquezi готовы сражаться на максимально близком расстоянии. Их волоски растут вокруг области гениталий; поворачиваясь к врагу этой частью тела, тарантулы выпячивают щетину, не позволяя нападающему прикоснуться к себе.

Ни у одного другого Theraphosidae такой модели поведения не наблюдается. Открытие вносит большой вклад в копилку знаний о пауках-птицеедах.