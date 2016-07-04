Оккупационные власти потравили всех бездомных собак в крымских городах – зоозащитница

Об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказала активистка крымской зоозащитной общественной организации "Верный друг" Эмине Ибраимова.

"В городах потравили всех собак, это называется – власти подготовились к курортному сезону. В России нет закона о защите животных, и думаю, что не будет. Зато на живодерню выделяют много денег, но не на приюты и не на стерилизацию, это основная причина жестокого обращения с бездомными животными. Власти борются не с причинами бездомности, а с самими бездомными животными", - рассказала Ибраимова.

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По ее словам, каждый день зоозащитники спасают по несколько животных, но все это на волонтерских началах без какой-либо поддержки, а потому делать это все труднее и труднее.

"Удивляет, что крымские власти рьяно лезут "защищать" животных в парках Олега Зубкова, где зверюшки имеют все, а несчастных на улице не замечают и не защищают", - добавила активистка.

Как сообщал УНИАН, ранее в России чиновник предложил увезти бездомных в вольер на время праздника.