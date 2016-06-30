Винницкий облсовет объявил орнитологический заказник "Ставки" объектом природно-заповедного фонда

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня во время очередной сессии облсовета.

«Объявить объектом природно-заповедного фонда - орнитологический заказник «Ставки» площадью 6,96 га на территории Чечельницкого поселкового совета Чечельницкого района (Винницкая область)», - говорится в решении.

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Также своим решением депутаты дали согласие на установку 20-метровой охранной зоны вокруг объекта с целью обеспечения необходимого режима охраны природных комплексов от негативного воздействия хозяйственной деятельности.

Как отмечается в документе, по данным исследования, на склонах водоемов растут растения, занесенные в Красную книгу Украины, и редкие виды растений, такие как вишня степная, ковыль-волосатик, горицвет весенний, до 7 видов петушков.

На территории отмечен и уникальный комплекс ящериц: прыткая, живородящая и зеленая. Встречается 47 видов птиц, относящихся к 10 рядам 23 семей. Ряд птиц занесены в Красный список Международного союза охраны природы.

В заказнике находятся ареалы видов растений и животных, которые имеют очень высокую международную ценность согласно Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе, отмечается в документе.