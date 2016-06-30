Второй шанс: в Таиланде подорвавшихся на минах слонов обеспечивают протезами (фоторепортаж)

18:32, 30 июня 2016
Спасение видов
187

Организация Друзья Фонда азиатских слонов в Лампанге (Таиланд) дает второй шанс на полноценную жизнь слонам, которые подорвались на минах

REUTERS

Ученые разрабатывают специальные протезы, которые помогают пострадавшим животным свободно перемещаться.

Как отмечает Reuters, территории на границе Таиланда и Мьянмы до сих пор усеяны минами, оставшимися после столкновений между повстанцами из этнических меньшинств и армией Мьянмы десятки лет назад.

Читайте такжеБольшинство пингвинов Адели вымрут к концу века из-за изменений климата - ученые

Слоны Моша и Мотола также потеряли конечности, наступив на мины. При этом Моша уже получил свой новый протез от фонда, а протез Мотолы дорабатывается.

Основанная в 1993 году организация стала первой в мире больницей для слонов и в настоящее время насчитывает 17 человек персонала.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Таиланда перевезли 137 тигров из скандального буддийского монастыря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter