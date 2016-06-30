Второй шанс: в Таиланде подорвавшихся на минах слонов обеспечивают протезами (фоторепортаж)
Организация Друзья Фонда азиатских слонов в Лампанге (Таиланд) дает второй шанс на полноценную жизнь слонам, которые подорвались на минах
Ученые разрабатывают специальные протезы, которые помогают пострадавшим животным свободно перемещаться.
Как отмечает Reuters, территории на границе Таиланда и Мьянмы до сих пор усеяны минами, оставшимися после столкновений между повстанцами из этнических меньшинств и армией Мьянмы десятки лет назад.
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Слоны Моша и Мотола также потеряли конечности, наступив на мины. При этом Моша уже получил свой новый протез от фонда, а протез Мотолы дорабатывается.
Основанная в 1993 году организация стала первой в мире больницей для слонов и в настоящее время насчитывает 17 человек персонала.
Как сообщал УНИАН, ранее власти Таиланда перевезли 137 тигров из скандального буддийского монастыря.