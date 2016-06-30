На юго-западе Китая родились близнецы гигантской панды (фото)

Панда Юань Юань родила первого детеныша в среду в 10:17 утра, а второго через 42 минуты, сообщает Xinhua.

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Медвежата, обе самки, весят 174,6 и 113,6 грамм.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) панда Я Ли родила двойню. Детеныши появились на свет с разницей в 10 минут.