На юго-западе Китая родились близнецы гигантской панды (фото)

13:19, 30 июня 2016
Спасение видов
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В городе Чэнду в среду родились детеныши гигантской панды. 

Reuters

Панда Юань Юань родила первого детеныша в среду в 10:17 утра, а второго через 42 минуты, сообщает Xinhua.

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Медвежата, обе самки, весят 174,6 и 113,6 грамм.

en.people.cn
news.xinhuanet.com

Как сообщал УНИАН, в понедельник в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) панда Я Ли родила двойню. Детеныши появились на свет с разницей в 10 минут.

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