В австралийском зоопарке родился первый за 36 лет древесный кенгуру (видео)

Детеныш появился на свет шесть месяцев назад, но руководство парка показало его только сейчас, сообщает The Telegraph.

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Древесные кенгуру обитают в тропических лесах острова Новая Гвинея, в северо-восточной части австралийского штата Квинсленд и на близлежащих островах.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) панда Я Ли родила двойню.