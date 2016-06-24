В австралийском зоопарке родился первый за 36 лет древесный кенгуру (видео)

15:04, 24 июня 2016
Спасение видов
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В зоопарке города Перт родился первый за треть века детеныш древесного кенгуру. 

emaze.com

Детеныш появился на свет шесть месяцев назад, но руководство парка показало его только сейчас, сообщает The Telegraph.

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Древесные кенгуру обитают в тропических лесах острова Новая Гвинея, в северо-восточной части австралийского штата Квинсленд и на близлежащих островах.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) панда Я Ли родила двойню.

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