В Харьковском зоопарке родились детеныши нильских крокодилов (фото)

16:26, 23 июня 2016
Спасение видов
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В зоопраках из-за стесненных условий обитания крокодилы зачастую "сбрасывают" свою кладку в воду.

ecoshuttle.fr

Как сообщает "Городской дозор", это первый случай размножения нильского крокодила в зоопарках ближнего зарубежья.

В природе эти рептилии выходят из воды на сушу, создают гнезда и откладывают яйца, но в зоопарках из-за стесненных условий обитания они зачастую "сбрасывают" свою кладку в воду. Яйцо, попавшее в водную среду, погибает.

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"Нам удалось несколько яиц уберечь и, поместив их в инкубатор, получить потомство. Искусственное "высиживание" длилось 80 дней, затем крокодильчики, прогрызая в скорлупе отверстия, начали выбираться из своих "домиков", - рассказали в зоопарке.

Харківський зоопарк
Харківський зоопарк

Напомним, в понедельник в Китае родились два детеныша гигантской панды.

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