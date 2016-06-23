В Харьковском зоопарке родились детеныши нильских крокодилов (фото)

Как сообщает "Городской дозор", это первый случай размножения нильского крокодила в зоопарках ближнего зарубежья.

В природе эти рептилии выходят из воды на сушу, создают гнезда и откладывают яйца, но в зоопарках из-за стесненных условий обитания они зачастую "сбрасывают" свою кладку в воду. Яйцо, попавшее в водную среду, погибает.

Читайте такжеВ Одесском зоопарке родились уникальные птенцы большого ястреба

"Нам удалось несколько яиц уберечь и, поместив их в инкубатор, получить потомство. Искусственное "высиживание" длилось 80 дней, затем крокодильчики, прогрызая в скорлупе отверстия, начали выбираться из своих "домиков", - рассказали в зоопарке.

Напомним, в понедельник в Китае родились два детеныша гигантской панды.