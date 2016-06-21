В Китае родились два детеныша гигантской панды (фото)
14:49, 21 июня 2016Спасение видов
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В понедельник в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) панда Я Ли родила двойню.
Панда Я Ли в понедельник родила двойню / Reuters
Как сообщает агентство Xinhua, детеныши появились на свет с разницей в 10 минут. Медвежата, обе самки, весят 114 и 113 грамм.
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Сама Я Ли родилась в 2009 году с близнецом Вен Ли. У нее также есть младшая сестра и младший брат.
Панда Я Ли родила двойню / Reuters
Детеныши появились на свет с разницей в 10 минут / Reuters
Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года в китайском центре по разведению больших панд родились двойняшки.
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