В Китае родились два детеныша гигантской панды (фото)

Как сообщает агентство Xinhua, детеныши появились на свет с разницей в 10 минут. Медвежата, обе самки, весят 114 и 113 грамм.

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Сама Я Ли родилась в 2009 году с близнецом Вен Ли. У нее также есть младшая сестра и младший брат.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года в китайском центре по разведению больших панд родились двойняшки.