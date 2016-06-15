Вследствие глобального потепления вымер первый вид млекопитающих - ученые

Из-за климатических изменений вымерли рифовые мозаичнохвостые крысы (Melomys rubicola) - единственные млекопитающие, которые жили на территории Большого барьерного рифа, передает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Эти грызуны обитали только в Австралии - на небольшом коралловом рифе Брембл-Кей (340 на 150 метров) в Торресовом проливе.

Европейцы впервые узнали об их существовании в 1845 году, и моряки отстреливали крыс в большом количестве. В 1978 году на острове оставалось несколько сотен особей. Последний раз их заметили в 2009 году.

В 2014 году австралийские ученые поставили на острове 150 ловушек, а также провели детальный осмотр всей его территории. Однако зоологам не удалось обнаружить ни одного зверька.

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По мнению исследователей, главной причиной вымирания крыс стало повышение уровня моря: остров несколько раз затапливало, в результате чего крысы умирали, а их среда обитания разрушалась. Всего за десять лет (с 2004 года) грызуны потеряли 97% своего ареала: площадь растительного покрова сократилась с 2,2 гектара до 0,065 гектара.

В среднем на планете с 1901 по 2010 год уровень моря вырос на 20 сантиметров, однако в проливе Торреса с середины 1990-х годов этот процесс проходит в два раза интенсивнее. "Случай — первое задокументированное вымирания млекопитающих из-за антропогенных климатических сдвигов", — отмечают ученые.

Единственный шанс "воскрешения" вида могут дать экспедиции на остров Новая Гвинея. Ученые предполагают, что предки рифовых мозаичнохвостых крыс попали на рифовый островок именно оттуда.