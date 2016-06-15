Вследствие глобального потепления вымер первый вид млекопитающих - ученые

09:45, 15 июня 2016
Спасение видов
1237

Первой жертвой глобального потепления среди млекопитающих стал один из видов крыс, считают ученые.

/ Queensland Government

Из-за климатических изменений вымерли рифовые мозаичнохвостые крысы (Melomys rubicola) - единственные млекопитающие, которые жили на территории Большого барьерного рифа, передает ТСН со ссылкой на The Guardian.

Эти грызуны обитали только в Австралии - на небольшом коралловом рифе Брембл-Кей (340 на 150 метров) в Торресовом проливе.

Европейцы впервые узнали об их существовании в 1845 году, и моряки отстреливали крыс в большом количестве. В 1978 году на острове оставалось несколько сотен особей. Последний раз их заметили в 2009 году.

В 2014 году австралийские ученые поставили на острове 150 ловушек, а также провели детальный осмотр всей его территории. Однако зоологам не удалось обнаружить ни одного зверька.

Читайте такжеУченые пришли к выводу, что динозавры вымерли бы и без метеорита

По мнению исследователей, главной причиной вымирания крыс стало повышение уровня моря: остров несколько раз затапливало, в результате чего крысы умирали, а их среда обитания разрушалась. Всего за десять лет (с 2004 года) грызуны потеряли 97% своего ареала: площадь растительного покрова сократилась с 2,2 гектара до 0,065 гектара.

В среднем на планете с 1901 по 2010 год уровень моря вырос на 20 сантиметров, однако в проливе Торреса с середины 1990-х годов этот процесс проходит в два раза интенсивнее. "Случай — первое задокументированное вымирания млекопитающих из-за антропогенных климатических сдвигов", — отмечают ученые.

Единственный шанс "воскрешения" вида могут дать экспедиции на остров Новая Гвинея. Ученые предполагают, что предки рифовых мозаичнохвостых крыс попали на рифовый островок именно оттуда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter