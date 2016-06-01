В буддийском монастыре в Таиланде нашли останки сорока мертвых тигрят

Как сообщает ВВС со ссылкой на замглавы департамента национальных парков Таиланда Адисорна Ничдамронга, пока неизвестно, с какой целью тела хранились в храме в замороженном виде.

По словам представителя фонда Wildlife Friends Foundation Тома Тейлора, там же были обнаружены и части тел других животных. Фотографии останков были размещены в соцсетях.

В понедельник специалисты по охране дикой природы начали вывозить тигров из монастыря в провинции Канчанабури. На сегодняшний день 52 тигра перемещены в специальные приюты, 85 животных все еще остаются в храме.

Монахи, отрицающие обвинения в жестоком обращении с животными, сначала отказывались отдавать животных, однако в итоге им пришлось подчиниться постановлению суда.

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Тигриный монастырь очень популярен среди туристов, это также одна из самых дорогих достопримечательностей Таиланда. Посетителям разрешается кормить животных и фотографироваться с ними за деньги, несмотря на то, что монастырю запрещено взимать любую плату.

Как сообщал УНИАН, перевозку тигров из монастыря начали в понедельник, 30 мая. Планируется перевезти всех 137 тигров, находящихся на территории монастыря.