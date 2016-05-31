Двух россиян оштрафовали на 700 тысяч рублей за убийство косуль

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору")", - сказали в пресс-службе.

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В суде установлено, что в марте 2016 года в лесном массиве, расположенном в 8,5 км восточнее села Белово Уйского района браконьеры незаконно добыли семь особей косули сибирской. "При этом у них не было разрешения. И действовали они, когда охота на косуль была запрещена", - добавили в пресс-службе.

Суд признал, что своими действиями мужчины причинили ущерб на сумму 540 тыс. руб. Кроме взыскания этой суммы, суд назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. "Обвиняемые свою вину в совершении преступления признали полностью, в содеянном раскаиваются", - отметили в пресс-службе Уйского районного суда.