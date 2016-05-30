Власти Таиланда перевозят тигров из скандального буддийского монастыря (фоторепортаж)

Как сообщает Bangkokpost, перевезти планируют всех 137 тигров, оставшихся на территории монастыря. В день планируют транспортировать примерно по 20 животных – именно столько тигров может вместить транспорт.

Перед перевозкой животным вкалывают транквилизаторы – для безопасности перевозчиков и самих животных.

В то же время власти Таиланда обратились к монахам монастыря с просьбой содействовать "операции", при этом предупредив, что в отношении тех, кто будет препятствовать перевозки, будут применены жесткие меры в рамках закона.

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Тигров перевезут в центры разведения дикой природы в Ратчабури.

Также сообщается, что 10 тигров из монастыря были перевезены в питомники в январе-феврале этого года.

Отметим, буддийский тигриный монастырь был основан в 1994 году аббатом Пра Ачарн Пхусит Кантхитхаро как лесной монастырь и приют для диких животных, среди которых было и несколько тигров. За годы существования приюта число тигров выросло почти до 150. За тиграми ухаживали монахи, иностранные волонтеры и местный персонал.

Монастырь является популярным местом среди туристов. Раньше тигры свободно гуляли по территории приюта, однако с увеличением числа посетителей и самих тигров, в целях безопасности их начали привязывать к цепи. Сотрудники за руку подводят посетителей к тиграм со спины, чтоб они могли посидеть рядом с животными, погладить их и покормить. В это время работники монастыря контролировали поведение тигра, чтобы иметь возможность вмешиваться, если тигр начнет волноваться.

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В то же время, по многочисленным отзывам туристов и по данным специально проведенных инспекций было установлено, что в методах содержания тигров в монастыре имеются серьезные недостатки. Сообщалось о плохом жилье (маленькие клетки с бетонным полом), отсутствии надлежащих условий и ветеринарного ухода, недостаточном питании, физическом насилии над тиграми и применением наркотиков с целью сделать их более покладистыми при посещении туристами.

Кроме того, в начале этого года монастырь обвинили в торговле животными на "черном рынке".

Как сообщал УНИАН, ранее американские волонтеры спасли более 200 собак с южнокорейской мясной фермы.