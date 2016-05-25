На Алтае самка снежного барса съела своих котят, спасая их от ловушки браконьеров

Она стала первой, кого удалось сфотографировать с котятами с помощью фотоловушек в долине Аргут, рассказал РИА Новости научный сотрудник Алтайского заповедника, эксперт по ирбису в Сибири и России Сергей Спицын.

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"Котятам было шесть месяцев. Чудовищная ситуация произошла вскоре после того, как их сфотографировали, однако известно нам стало об этом только сейчас: ее котята попали в петлю, установленную на кабаргу. Самка попыталась их освободить, но она была в состоянии стресса и съела котят. После этого она сама попалась в эту же петлю и погибла", — рассказал Спицын.

По его словам, сотрудники Алтайского заповедника постоянно снимают петли, установленные браконьерами, но не всегда удается все отследить.

Впервые Виту сфотографировали в долине реки Аргут в 2012 году. Свое имя она получила в честь трагически погибшего участника мониторинга ирбиса на Алтае Виктора Самойлова.

Снежный барс внесен в Красную книгу и имеет статус исчезающего вида во всех 12 странах своего ареала. Помимо республики Алтай, на территории России снежный барс встречается в Красноярском крае, Хакасии и Туве.