В Киевском зоопарке умерла самая старая в мире бегемотиха

Об этом сообщает пресс-служба Киевского зоопарка общегосударственного значения на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ киевском зоопарке умерла старейшая в Европе самка носорога«Сегодня тихо во сне ушла из жизни старейшая бегемотиха мира - наша Бреста. Она дарила нам свою радость и любовь рекордные 58 лет», - говорится в сообщении и добавляется, что имя Бресты «навсегда будет занесено в списки животных, которыми гордятся ведущие зоопарки мира».

В Киевском зоопарке призывали посетителей предоставить старые фотоархивы, на которых изображена Бреста, чтобы не только сохранить память о ней, но и сделать весомый вклад в мировую зоологию.

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В сообщении также говорится, что Киевский зоопарк является «уникальным из-за большого количества животных-старожилов».

«Животные, которые живут так много лет в зоопарке, становятся родными для нас и в то же время очень интересными для мировой науки. Поэтому наши специалисты готовят для коллег из других зоопарков методические рекомендации по содержанию и лечению животных преклонного возраста», - отметили в зоопарке.