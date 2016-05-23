В Сумской области против работника лесхоза, убившего краснокнижного зубра, открыто дело (фото)

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Согласно сообщению, "в одной из социальных сетей опубликованы фото работника Конотопского лесного хозяйства, который позирует на фоне убитого краснокнижного зубра".

Указанные сведения 23 мая внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 248 (незаконная охота) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

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Досудебное расследование поручено Конотопскому отделу полиции под процессуальным руководством Конотопской местной прокуратуры.

По информации руководителя Конотопской местной прокуратуры Сергея Сегиды, в рамках уголовного производства будут выяснены фактические обстоятельства происшествия.