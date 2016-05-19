В Украине половина бурых медведей живут в неприемлемых условиях – зоолог

Более 200 бурых медведей в Украине содержатся в неприемлемых условиях. Об этом сообщила представитель сопровождения международного проекта "Четыре Лапы" в Украине Марина Шквыря, передает Львовский портал.

Читайте такжеУченые констатируют окончательное исчезновение антилопы Аддакс в Ливийской пустыне

По словам зоолога, бурых медведей в природе осталось немного, а в жестоких условиях содержится такое же, если не большее, количество этих животных.

"Эта проблема является очень актуальной для Украины. У нас очень высокий охранный статус бурого медведя. И в Карпатах остается лишь около 200-250 особей. Одновременно в незаконном удержании, в неприемлемых условиях еще содержится более 200 медведей. Это ненормально. Поэтому мы и строим здесь это убежище, чтобы медведи могли здесь в хороших условиях жить", – отметила Марина Шквыря.

Также она добавила, что большое количество бурых медведей, несмотря на запрет, до сих пор используют для травли на них собак. Также в неудовлетворительных условиях содержат медведей в ресторанах ("Гуцульский двор" во Львове) и "ручных" зоопарках.

Как сообщалось, на Львовщине до 2018 года построят приют для бурых медведей, где может поместиться 20 этих животных