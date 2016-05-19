Власти Эстонии хотят восстановить популяцию белок-летяг

Ведомство планирует защитить существующие места постоянного обитания этих животных и создать как минимум 25 новых, сообщает ТАСС.

"Эти животные заслуживают внимания и защиты, дольше тянуть невозможно", - заявил министр охраны окружающей среды Марко Померантс.

В настоящее время белки-летяги, которые раньше селились практически во всех частях страны, остались только в некоторых лесах на востоке. Но и там известно лишь 39 мест их обитания, а к 2020 году, по оценкам некоторых зоологов, эти животные могут вообще исчезнуть в Эстонии. При этом специалисты считают состояние популяции благоприятным, когда известно хотя бы 250 мест обитания, из которых в течение года постоянно используются не менее 150.

Чтобы исправить ситуацию, министерство выкупит в природоохранной зоне волости Сонда несколько участков земли, на которых будет создано 25 постоянных мест обитания летяг.

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"Сейчас государство потратило около €65 миллионов на покупку таких участков. По нашим подсчетам, на это уйдет еще €50 миллионов. Кроме того, государству придется компенсировать расходы, связанные с защитой белок-летяг - чуть более миллиона евро", - сказал Померантс.

Кроме того, на участках, где селятся эти животные, собираются запретить хозяйственную деятельность и пользование природными ресурсами. В общей сложности под свою охрану государство намерено взять более 6 тысяч гектаров земли, где живут летяги.

Критики инициативы обращают внимание на то, что в ряде регионов, где государство решило взять белок под охрану, уже запланирована добыча полезных ископаемых, в частности сланца.

"Шахты в волости Сонда - это работа для порядка 2200 человек. Я не хочу подробно говорить о цифрах, но речь идет не только об убытках государства и рабочих местах, но и о всей сланцевой промышленности", - сказал заместитель председателя правления производящего сланцевые массы и химикаты концерна ВКГ Меэлис Эльдерманн.

В Министерстве охраны окружающей среды Эстонии настроены решительно.

"Белки-летяги под угрозой исчезновения. Они нуждаются в защите. Мы знаем, что сланцевая промышленность тоже на грани вымирания. Может быть, найдется подходящее решение и для добычи сланца", - говорит Померантс.