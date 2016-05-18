В Одессе суд конфисковал турецкую шхуну, экипаж которой вылавливал камбалу во время нереста

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского отряда Морской охраны Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, соответствующее решение Апелляционный суд Одесской области принял 17 мая.

«Апелляционный суд вынес окончательное решение о конфискации турецкой рыбопромысловой шхуныZOR и около 15 километров сетей, как орудия лова, в пользу государства Украина», - отметили в пресс-службе.

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В отряде уточнили, что в марте морские пограничники зафиксировали, как турецкие браконьеры «заметали следы», выбрасывая за борт незаконный улов.

«Решением суда первой инстанции шхуна и 15 км сетей, как орудие лова, подлежали конфискации в пользу государства, на турецких нарушителей наложен штраф. Однако, турецкая сторона подала апелляцию», - пояснили в пресс-службе, добавив, что 23 марта корабль «Подолье» Одесского отряда Морской охраны отконвоировал в порт Одессы ZOR, которую задержали по подозрению в незаконном промысле в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Шхуну пограничники обнаружили в районе сосредоточения камбалы-калкан, которая шла на нерест с потеплением водных масс.

«В 2015 году эту же шхуну, но под управлением другого капитана, морские пограничники уже задерживали. Тогда, после рассмотрения апелляции турецкой стороны, судно было возвращено владельцу. На этот раз шхуна навсегда остается в Украине, а капитану судна еще и придется выплатить компенсацию за потраченное на конвоирование топливо в размере 455 тыс. грн», - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Черном море пограничники задержали турецкую шхуну ZOR, которая находилась в районе сосредоточения камбалы калкан, которая в связи с потеплением морской воды нерестилась.

В марте 2015 года эта же турецкая рыбопромысловая шхуна была задержана пограничниками в исключительной (морской) экономической зоне Украины за незаконный промысел в том же районе. Браконьеры успели установить более 8 тыс. метров сетей. Шхуну задержали и отконвоировали в Одессу. Владелец шхуны выплатил компенсацию за потраченное топливо и штрафные санкции на общую сумму более 300 тыс. грн. 28 апреля 2015 г. Приморский районный суд Одессы конфисковал турецкое судно вместе с навигационным оборудованием в пользу государства. Также было принято решение об уничтожении орудий лова - 10 км сетей. Но турецкая сторона обжаловала решение этого райсуда о конфискации шхуны, которую тогда вернули прежним владельцам.