Ученые констатируют окончательное исчезновение антилопы Аддакс в Ливийской пустыне

Об этом заявили ученые, отметив при этом, что восстановить популяцию этих парнокопытных млекопитающих из подсемейства саблерогих антилоп семейства полорогих уже практически невозможно, передает ТАСС. Эксперты из Международного союза охраны природы с сожалением констатируют: из-за браконьерства и сокращения естественной среды обитания живущие в пустынных районах антилопы оказались полностью на грани вымирания.

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Раньше аддаксы встречались в пустынях и полупустынях от Западной Сахары и Мавритании до Египта и Судана. Современный ареал уменьшился до нескольких пустынных районов на северо-востоке Нигера, на севере и в центре Чада, на северо-западе Мали, в восточной Мавритании, южной Ливии и юго-западном Судане. В ходе последней переписи, проведенной в 2010 году в Нигере, где животных насчитывалось больше всего, было насчитано около 200 особей. Сейчас ученым удалось обнаружить там лишь троих. По словам координатора программы, "ситуация безысходная, в нынешних условиях животные обречены на полное вымирание". "Даже если удастся восстановить популяцию до 15-20 особей, это не поможет спасти вид от исчезновения", - говорят специалисты.

Главным врагом аддаксов является жизнедеятельность человека. Помимо собственно браконьеров, для которых антилопы являются легкой добычей из-за их достаточной медлительности и неповоротливости, губительным фактором является расширение нефтяных районов в пустыне, что приводит к сокращению места для жизни этих животных. Мясо и кожа высоко ценятся местными жителями, которые используют кожу для производства обуви, и поэтому в результате охоты была истреблена большая часть антилоп. Для таких хищников, как леопарды, тигры и львы, антилопы аддакс также являются легкой добычей.

Аддаксы питаются травами и низкорослыми кустарниками и способны преодолевать большие расстояния по пустыне в поисках редкой растительности. Среди всех антилоп аддаксы наиболее приспособлены к жизни в пустыне, способны обходиться без питьевой воды большую часть своей жизни, получая необходимый для выживания запас воды из растений.

Однако опустынивание саванных земель и увеличение численности людей, затяжные войны и засухи в регионах способствовали резкому уменьшению популяции этих животных. По словам экспертов, достойная защита животных на территориях их распространения невозможна из-за большой отдаленности и труднодоступности пустынных районов, где они еще живут.

Эти парнокопытные занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. В неволе насчитывается свыше 1000 особей, но ученые опасаются, что это не поможет для восстановления популяции в их естественной среде обитания.