Работникам Йеллоустонского парка пришлось усыпить теленка бизона, которого туристы засунули в машину "погреться" (фото)

Об этом сообщает The Telegraph.

Работники парка отметили глупость туристов, которые поместили животное в багажник машины.

"Они получили первоначальную квитанцию на 110 долларов, но могут понести и дополнительные издержки", - заявил сотрудник парка изданию.

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Посетитель Карен Ричардсон, которая находилась около поста охраны, когда туристы привезли теленка, рассказала: "Они хотели поговорить с рейнджером. Они решили, что животное умирало от холода. Сумашедшие вещи постоянно случаются в Йеллоустоуне и это лишь один пример того, с чем сталкиваются рейнджеры парка".

Сообщается, что 9 мая, когда случился инцидент, температура воздуха была в районе 4-10 градусов тепла.

Другой посетитель парка, Роб Хейсвелет, рассказал, что предупреждал туристов, что не нужно "спасать" теленка.

"Им было все равно. Они искренне думали, что делают услугу и помогают теленку, пытаясь спасти его от холода", - рассказал он.

Сотрудники парка рассказали, что они неоднократно пытались свести теленка с мамой, но безуспешно.