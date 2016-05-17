Работникам Йеллоустонского парка пришлось усыпить теленка бизона, которого туристы засунули в машину "погреться" (фото)

10:32, 17 мая 2016
Спасение видов
3062

В Йеллоустонском национальном парке туристы засунули в машину теленка бизона, посчитав, что тот замерзает. Это привело к тому, что теленка пришлось усыпить, так как мать от него отказалась, когда теленок вернулся в стадо.

бизон / irishexaminer.com

Об этом сообщает The Telegraph.

Работники парка отметили глупость туристов, которые поместили животное в багажник машины.

"Они получили первоначальную квитанцию на 110 долларов, но могут понести и дополнительные издержки", - заявил сотрудник парка изданию.

Читайте такжеАмериканские биологи показали переброску снежных коз по воздуху

Посетитель Карен Ричардсон, которая находилась около поста охраны, когда туристы привезли теленка, рассказала: "Они хотели поговорить с рейнджером. Они решили, что животное умирало от холода. Сумашедшие вещи постоянно случаются в Йеллоустоуне и это лишь один пример того, с чем сталкиваются рейнджеры парка".

Сообщается, что 9 мая, когда случился инцидент, температура воздуха была в районе 4-10 градусов тепла.

Другой посетитель парка, Роб Хейсвелет, рассказал, что предупреждал туристов, что не нужно "спасать" теленка.

"Им было все равно. Они искренне думали, что делают услугу и помогают теленку, пытаясь спасти его от холода", - рассказал он.

Сотрудники парка рассказали, что они неоднократно пытались свести теленка с мамой, но безуспешно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter