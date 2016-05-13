В Днепропетровске ликвидируют зоозону на Монастырском острове

Об этом рассказал начальник управления культуры Днепропетровского горсовета Евгений Хорошилов, передает 056.ua. "Структурное подразделение - зоозона - ликвидируется. Принято решение передать животных в хорошие руки. Это могут быть как частные лица, так и общественные организации, зоопарки. Главное, чтобы за животными там был надлежащих уход", - рассказал Евгений Хорошилов.

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По его словам, очередь из желающих взять на попечение животных из зоозоны на Монастырском острове больше, чем самих животных. "Мы расскажем о всех желающих раньше, чем животные будут им переданы", - подчеркнул начальник управления культуры.

А вот, что будет на месте зоозоны до конца пока не ясно. Дело в том, что в перспективе местные власти хотят провести реконструкцию парков Днепропетровска.