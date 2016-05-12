Из-за засухи власти Зимбабве продают диких животных

Из-за небывалого зноя резко снизилась урожайность. Около 4 миллионов жителей нуждаются в гуманитарной помощи. Кроме того, из-за отсутствия воды и травы находится под угрозой и жизнь диких животных, сообщает 24.kz.

Власти Зимбабве приняли беспрецедентное решение выставить на продажу диких животных, чтобы спасти их от голода, вызванного засухой.

В своем заявлении они просят располагающих средствами граждан связаться с ними. Однако цены в сообщении не уточняются. Также нет информации о возможности приобретения животных гражданами иностранных государств.

Сейчас в стране действует 10 национальных парков. Например, в Хванге живут свыше 50 тысяч слонов. А это в 4 раза больше, чем парк может содержать. В общей сложности в стране насчитывается порядка 80 тысяч слонов. Однако, по мнению защитников дикой природы, власти Зимбабве только ищут повод, чтобы начать экспорт ценных диких зверей за границу.