За последний год в США вымерла почти половина пчел, ученые заговорили о возможности коллапса популяции

Это заставляет ученых говорить об экологической катастрофе и возможности коллапса всей популяции пчел из-за эпидемии клеща Varroa, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные университета штата Мэриленд.

"Мы уже второй год наблюдаем то, что популяции пчел продолжают сокращаться с очень высокой скоростью во время лета, что должно заставить нас беспокоиться об их состоянии. Сокращение численности пчел во время зимы – нормальный феномен, однако то, что пчеловоды теряют их во время лета, когда пчелы должны быть максимально здоровыми, сильно тревожит нас", — заявил Дэннис ван Энгельсдорп из университета Мэриленда.

Отмечается, что в США в последние годы развивается опасная ситуация как для домашних пчел, так и для их диких родичей. Численность первых сократилась на 40% в прошлом году, и еще на 44% — в этом году, а существованию последних угрожают африканизированные пчелы-"мигранты", вторгающиеся на север из Мексики.

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Главной причиной вымирания и для домашних, и для диких пчел служит другой феномен – эпидемия паразитического клеща Varroa destructor. Данное членистоногое существо опасно для пчел не само по себе, а из-за того, что данный клещ является переносчиком нескольких вирусов, заражение которыми приводит к деформации крыльев у пчел и целому ряду других проблем.

По словам авторов исследования необходимо экстренно разработать комплекс мер, которые позволили бы властям страны защитить пчел от вымирания.

Ранее экологи заявляли, что африканизированные пчелы продолжают расширять свой ареал обитания в Калифорнии и двигаться на север, что потенциально говорит об угрозе замещения местных популяций опылителей этими опасными "насекомыми-убийцами" на всем юге США.