В Одесском зоопарке родился верблюжонок (фото)
В Одесском зоопарке на этой неделе появился на свет маленький верблюжонок.
Об этом сообщается на официальном сайте города Одессы.
Сейчас детеныш ни на шаг не отходит от своей мамы, которая внимательно заботится о нем.
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Как отмечается на сайте, верблюжонок относится к виду двугорбых верблюдов, его предки обитали в пустынях Центральной Азии. Эти величественные животные отлично себя чувствуют в украинском степном климате. Густая шерсть бережет их от непогоды: от жары и палящего солнца, от зимних ветров и стужи. Поэтому верблюдов в Одесском зоопарке можно увидеть не только в теплое время года, но и зимой.
Как ранее сообщал УНИАН, в Одесском зоопарке на свет появились трое птенцов ястреба большого, также известного как ястреб-тетеревятник, который обычно в неволе не размножается.