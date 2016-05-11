В Одесском зоопарке родился верблюжонок (фото)

Об этом сообщается на официальном сайте города Одессы.

Сейчас детеныш ни на шаг не отходит от своей мамы, которая внимательно заботится о нем.

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Как отмечается на сайте, верблюжонок относится к виду двугорбых верблюдов, его предки обитали в пустынях Центральной Азии. Эти величественные животные отлично себя чувствуют в украинском степном климате. Густая шерсть бережет их от непогоды: от жары и палящего солнца, от зимних ветров и стужи. Поэтому верблюдов в Одесском зоопарке можно увидеть не только в теплое время года, но и зимой.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесском зоопарке на свет появились трое птенцов ястреба большого, также известного как ястреб-тетеревятник, который обычно в неволе не размножается.