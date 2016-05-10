WWF открыл сайт с прямой трансляцией с лежбища нерпы в Финляндии. Количество заинтересованных удивило фонд

Таким образом, с помощью камеры можно круглосуточно наблюдать за жизнью нерпы, сообщает yle.fi. Всего за несколько дней сайт собрал примерно 225 тыс. просмотров. Такая популярность прямой трансляции удивила представителей фонда.

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"Мы предполагали, что люди могут этим заинтересоваться, но когда в пятницу утром нерпа приплыла и легла на скалу, количество зрителей резко увеличилось. Это стало для нас приятным сюрпризом", - говорит представитель пресс-службы фонда Йоонас Фритце.

Идея установить камеру началась с того, что исследователи Университета Восточной Финляндии захотели опознать все 320 особей сайменской нерпы. Для этого в регионе озера Саймаа были установлены десятки фотоаппаратов, с помощью которых было опознано около 200 нерп.

"После этого мы и подумали, почему бы не установить камеру с прямой трансляцией, раз мы теперь знаем много мест, где нерпы любят проводить свое время", - сказал он.

Наряду с исследовательской работой Фонд дикой природы хочет показать простым людям жизнь животное, находящееся под угрозой исчезновения.

"Конечно, мы надеемся на то, что люди будут больше знать о нерпе и захотят принимать участие в их защите и, например, откажутся от рыбалки с помощью сетей. Именно ловля рыбы сетями представляет самую большую угрозу для сайменской нерпы", - отметил Йоонас Фритце.

Камера будет показывать лежбище нерпы до конца июня. С середины лета нерпы проводят большую часть времени в воде.