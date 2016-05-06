В Одесском зоопарке родились уникальные птенцы большого ястреба

Об этом сообщает "5 канал".

Уникальность новорожденных птенцов заключается в том, что в неволе эти птицы, как правило, не размножаются. Появление птенцов работники зоопарка заметили только на третий день после рождения.

Пока что мать птенцов ведет себя агрессивно и к своим детям никого не подпускает. Сами же маленькие хищники только-только открыли глаза и еще даже не могут самостоятельно есть. Летать они научатся лишь через 3 месяца. После того как они самостоятельно спустятся к посетителям зоопарка, им дадут имена.

"Это уже третий случай размножения у этой пары в нашем зоопарке. Это единственная пара в Украине, которая размножается в неволе. Если будут птенцы. то это будут птенцы второго поколения, выведенные в неволе", - рассказал орнитолог Одесского зоопарка Виктор Пилюга.

Ястреб большой (Accipiter gentilis) - хищная птица рода ястребов ряда соколоподобные. В Украине это гнездовой, кочующий, зимующий вид. Как и другие виды хищных птиц, ястреб большой находится под охраной, охота на него запрещена. В Европе имеет охранный статус видов с наименьшим риском.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Одесском зоопарке родился олененок редких китайских мунтжаков.