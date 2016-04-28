В норвежском зоопарке "лишнюю" зебру решили скормить тиграм

Сотрудники приняли решение отдать травоядное на съедение из-за того, что в зоосаде оказалось слишком много этих зверей, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что действия администрации парка вызвало негодование посетителей, которые пришли в Дюрепарк с детьми посмотреть на животных.

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Несмотря на возмущение общественности, руководство зоопарка не сочло свое решение жестоким.

"Я понимаю реакцию людей, однако для тигра или льва съесть свою добычу — совершенно нормально", — заявил ветеринар зоосада Ролф-Арне Улберг. По его словам, самостоятельное разделывание туши идет на пользу зубам и когтям хищников.

Ранее УНИАН сообщал, что популяция индокитайского тигра в дикой природе Вьетнама стремительно сократилась за последние пять лет. В настоящее время в естественной среде обитают не более пяти представителей самого крупного вида семейства кошачьих.