Американские волонтеры спасли более 200 собак с южнокорейской мясной фермы

Как сообщает Daily Mail, десятки золотистых ретриверов, сибирских хаски, ротвейлеров, японских мастифов и корейских чиндо содержались в клетках. Освободив животных, активисты организации Humane Society International поместили их в переноски, чтобы переправить животных на самолетах в США и Канаду. По прибытии псов отправили в приюты для животных.

Как сообщил хозяин фермы Гун Ин-Юнг, за год он продавал несколько сотен собак и, в зависимости от их размеров, получал минимум 200 долларов за каждую.

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По информации издания, в Южной Корее ежегодно поедают мясо от 1,5 миллиона до 2,5 миллионов собак. При этом фермерская индустрия данного сегмента находится в упадке из-за нежелания употреблять в пищу собачье мясо молодым поколением граждан страны.

Мясо собак традиционно используется в корейской кухне. Первое упоминание о собачатине в этой стране относится к 57 году до нашей эры. Продукт также используется в кулинарных целях в Китае, КНДР, Индонезии, Восточном Тиморе, Гане и Нигерии.