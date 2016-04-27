В Галицком природном парке выходили маленьких бельчат (фото)

17:53, 27 апреля 2016
Спасение видов
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В Центре реабилитации диких животных Галицкого национального природного парка в Ивано-Франковской области выходили пятерых маленьких бельчат, которые остались без родительской опеки.

Невдовзі тварин планують випустити на волю / фото Facebook ECO Halych

Как сообщается на странице парка в Facebook, бельчат нашли две недели назад под гнездом.

Экологи некоторое время наблюдали за животными, чтобы убедиться, что о бельченятах никто не заботится, и только после этого забрали их на вскармливание.

"После возвращения они вылезли вновь, были очень голодные. Мама не наведывалась к гнезду (наблюдали 2 часа) - очевидно, погибла. Пришлось забирать и выкармливать вручную", - рассказывают специалисты парка.

Во время вскармливания, рассказывают экологи, бельчат приходилось поить каждые два часа молоком. Однако уже сейчас они самостоятельно едят орехи, сухофрукты и свежие фрукты.

Животных вскоре планируют выпустить на волю.

Экологи нашли бельчат под гнездом и вынуждены были забрать их на вскармливание
Экологи нашли бельчат под гнездом и вынуждены были забрать их на вскармливание /  © Facebook ECO Halych
Животных вскоре планируют выпустить на волю
Животных вскоре планируют выпустить на волю /  © Facebook ECO Halych
Бельчат нашли две недели назад под гнездом
Бельчат нашли две недели назад под гнездом /  © Facebook ECO Halych
Сейчас бельчата уже самостоятельно едят орехи, сухофрукты и свежие фрукты
Сейчас бельчата уже самостоятельно едят орехи, сухофрукты и свежие фрукты /  © Facebook ECO Halych
Бельчонок в рабочем кабинете в Галицком природном парке
Бельчонок в рабочем кабинете в Галицком природном парке /  © Facebook ECO Halych
Сначала животных приходилось выкармливать вручную
Сначала животных приходилось выкармливать вручную /  © Facebook ECO Halych

Отметим, Галицкий национальный природный парк создан в 2004 году на площади 14684,8 га с целью обеспечения охраны, воспроизводства и рационального использования типичных и уникальных лесных и лесостепных природных комплексов Прикарпатья. Основными направлениями деятельности парка являются охрана экосистем, научно-исследовательская работа, туристско-рекреационная и эколого-просветительская деятельность.

Как ранее сообщал УНИАН, специалистам Сайлюгемского национального парка в РФ впервые удалось снять на профессиональную камеру снежного барса в естественной среде обитания.

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