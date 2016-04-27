В Галицком природном парке выходили маленьких бельчат (фото)

Как сообщается на странице парка в Facebook, бельчат нашли две недели назад под гнездом.

Экологи некоторое время наблюдали за животными, чтобы убедиться, что о бельченятах никто не заботится, и только после этого забрали их на вскармливание.

"После возвращения они вылезли вновь, были очень голодные. Мама не наведывалась к гнезду (наблюдали 2 часа) - очевидно, погибла. Пришлось забирать и выкармливать вручную", - рассказывают специалисты парка.

Во время вскармливания, рассказывают экологи, бельчат приходилось поить каждые два часа молоком. Однако уже сейчас они самостоятельно едят орехи, сухофрукты и свежие фрукты.

Животных вскоре планируют выпустить на волю.

Отметим, Галицкий национальный природный парк создан в 2004 году на площади 14684,8 га с целью обеспечения охраны, воспроизводства и рационального использования типичных и уникальных лесных и лесостепных природных комплексов Прикарпатья. Основными направлениями деятельности парка являются охрана экосистем, научно-исследовательская работа, туристско-рекреационная и эколого-просветительская деятельность.

Как ранее сообщал УНИАН, специалистам Сайлюгемского национального парка в РФ впервые удалось снять на профессиональную камеру снежного барса в естественной среде обитания.