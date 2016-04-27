В Харьковском зоопарке появился новый обитатель – гепард из Африки

Как сообщает objectiv.tv, двухлетний гепард Байрон на новом месте уже третий день. В Харьковском зоопарке говорят – хищник прошел медобследование, вакцинацию, карантин и противопаразитную обработку. Гепард абсолютно здоров, но еще не успел освоиться, а потому настороженно реагирует на посетителей. Все время проводит в маленьком вольере или домике, где для него включают подогрев пола.

"Мы пока в большой вольер его не выпускаем, где-то через недельку будем пробовать. Мы хотели на второй день выпустить, но решили, что лучше, чтобы он привык к этому месту, чтобы он возвращался, когда ему ставят еду, чтобы он знал, где у него кормовое место", - рассказал директор Харьковского зоопарка Алексей Григорьев.

В сутки Байрон съедает до 4 килограммов пищи. В рацион входят говядина первой категории, творог, яйца, молоко, а также живой корм - кролики и птицы. Это обязательно, говорят сотрудники, потому что по своей природе гепард – добытчик. Максимально похожим на привычную среду обитания сделали и просторный вольер.

"Естественный грунт в вольере. Естественно, есть возвышенность – то, что нужно гепарду, потому что он любит наблюдать за территорией своей охоты. Как можно ближе приближаем его среду к естественным условиям. Понятное дело, что это не саванна", - добавляет заведующий хищным отделом Харьковского зоопарка Иван Прихода.

С перспективой на будущее построили сразу два вольера с домиками. В одном будет жить достигший половой зрелости Байрон, а второй, со специальным родильным блоком, предусмотрен для возможной партнерши хищника. Сейчас специалисты зоопарка занимаются поиском самки для гепарда.

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