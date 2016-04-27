На Алтае сняли уникальное видео со снежным барсом

"Съемка снежного барса - редкая удача, так как ирбис обычно первым обнаруживает человека. На этот раз команде Сайлюгемского парка крупно повезло: до настоящего времени на территории Республики Алтай никому не удавалось получить профессиональные снимки величавого хищника в естественной среде его обитания", - сообщается на сайте заповедника.

Отмечается, что группа, целью которой была съемка хищника, обнаружила следы снежного барса в горной местности хребта Сайлюге. На одном из небольших притоков реки Саржематы были обнаружены свежие следы ирбиса. После неудачной охоты на горных козлов барс двигался в сторону лагеря, в котором находились оператор и инспектор.

На расстоянии около 8 км инспектор заметил в бинокль движущуюся по горному хребту точку. Группа выдвинулась вперед и, используя горный рельеф, смогла приблизиться к барсу на расстояние около одного километра и произвести фото- и видеосъемку.

Ранее экологам WWF и сотрудникам парка удавалось лишь "поймать" барсов в специально расставленные фотоловушки.

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По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, общая численность снежных барсов, одной из самых малоизученных больших кошек на планете, за последние 16 лет снизилась на 20% - до 4 тыс. особей, из-за браконьерства и изменения климата. При этом, несмотря на то, что численность барсов во всем мире сокращается, в России ее удалось стабилизировать на уровне 70-90 особей. Большая часть барсов в РФ обитает на Алтае.

Снежный барс - хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Ирбис отличается тонким, длинным, гибким телом, короткими лапами и очень длинным хвостом.

Как сообщалось ранее, экологи установили, что амурские тигры постепенно осваивают новые территории, продвигаясь все дальше на север.